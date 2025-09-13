プレミアリーグ第4節のメインカードとなるマンチェスターダービーはマンチェスター・シティのホームであるエティハド・スタジアムで行われる。シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督はダービー前の記者会見に出席。代表ウィークで怪我を負ってしまったオマル・マルムシュを含めたチーム内の怪我人の状態に言及した。『Manchester Evening News』が伝えている。「オマルは負傷している。アイト・ヌーリとチェルキも怪我を