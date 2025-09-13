◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-阪神（13日、東京ドーム）巨人が岸田行倫選手のレフトポール直撃となる8号2ランで追加点を挙げ、リードを3点差に広げました。巨人は初回に3点ビハインドとなりますが、その裏の攻撃で早速反撃に出ます。岸田選手は、2アウトながらも1、2塁で迎えた第1打席でヒット。満塁のチャンスを演出すると、中山礼都選手の逆転満塁ホームランへとつながりました。そして3回に1アウト2塁の状況で迎えた岸田選手は、