「巨人−阪神」（１３日、東京ドーム）阪神の近本光司外野手が四回、巨人の先発・横川凱投手から今季２個目の死球を受けた。この回、２死三塁で打席に立った近本は、フルカウントから６球目、内角のツーシームが胸元を襲った。体を反転させようとしたがよけきれず、左腕付近にボールが直撃。あまりの衝撃でバットを落とすと、顔を悶絶させて痛がった。マウンドの横川がすぐに帽子を取って謝罪。近本もゆっくりと一塁に向か