¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬£±£¹ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡££³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£´²ó£±»à¤Ç¡¢´äÄç¤«¤é°ìÎÝÀþ¤òÇË¤ëÄËÎõ¤ÊÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢£±£¹ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Ë£È¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤Æ¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤òÃ¦½Ð¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤ÇÄÌ»»ÆóÎÝÂÇ¿ô¤Ï£³£´£¹ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£