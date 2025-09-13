◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１３日・東京ドーム）今季２勝目を目指し先発マウンドに上がった横川凱投手が初回、佐藤輝に右中間フェンス最上部に当たる適時二塁打を浴び先制を許すと、続く大山の打席で投球時にバランスを崩しボーク。三塁走者がホームを踏んで２点目。大山にも左前適時打を許し、３点目を奪われた。しかし、打線が即座に反撃。４年ぶりの東京ドームのマウンドとなった阪神先発の高橋遥相手に初回２死