お笑いコンビ「まえだまえだ」の前田旺志郎が１３日、都内で行われた主演映画「こんな事があった」（松井良彦監督）の舞台あいさつに出席した。東日本大震災から１０年後の福島を舞台に、震災と原発事故をきっかけに離散した家族と青春を奪われた若者たちを描いたオリジナルストーリー。松井監督自ら被災した友人の声を聞き、長い年月をかけて作成した。公開初日を迎え「うれしいです。初日に『これだけの人がこの映画を見て