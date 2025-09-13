¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ£Ä¡Ëºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬¼«¿È£´ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó£³£°ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ç£´ÅÙ°Ê¾å£³£°ÅðÎÝ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖÀ±·û¹­¤Î£·ÅÙ°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡££³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£´²ó£²»à»°ÎÝ¡¢»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤·Ä¾¸å¤ËÆóÅð¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÅðÎÝ¿ô¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡££´Ç¯Ï¢Â³£¶ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÅðÎÝ²¦¤Ø¡¢¸×¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤¬ÆÍ¤­¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£