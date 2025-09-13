東京電力福島第1原発1号機の使用済み核燃料取り出しで再利用される同原発4号機の「燃料取扱機」＝2020年1月（東電提供）東京電力は、福島第1原発1号機の建屋最上階にあるプールから使用済み核燃料を取り出すため、4号機で燃料を移動させるのに使用した機器を再利用する計画だ。本年度内に4号機から機器を搬出し、2027〜28年度に1号機で予定する燃料の取り出し開始に向け、準備を加速させる。再利用するのは4号機にある「燃料取