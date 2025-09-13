ボクシングのトリプル世界戦（１４日・ＩＧアリーナ）の計量が１３日、名古屋市内で行われ、出場６選手が１回でパスした。世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む統一王者の井上尚弥（大橋）は５５・２キロ、世界ボクシング協会（ＷＢＡ）同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）は５５・０キロ。難敵を迎える井上尚は、「久々ですね、この感じは。実力的に一番評価している。それがモチベーシ