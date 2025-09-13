パルメイラスに所属するU−20ブラジル代表DFルイス・ベネデッティの獲得に、欧州のビッグクラブが関心を示しているようだ。12日、スペイン紙『アス』が伝えた。同紙はベネデッティを"ブラジルのハウセン”と呼ぶ。2006年6月生まれのベネデッティは、身長197センチメートルの左利きセンターバック。長身を生かしたエアバトルだけでなく、高身長ながらスピードがあり、ビルドアップの能力にも優れている。同じく身長197cmのモダ