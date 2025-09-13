トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督が、UEFA（欧州サッカー連盟）のチャンピオンズリーグ（CL）における登録メンバー規定への変更を望んでいると語った。12日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。CLには最大25人のメンバーが登録できることが可能となっているが、そのうちの4人がクラブ内育成選手である必要があり、トッテナムではイングランド人GKブランドン・オースティンのみがそ