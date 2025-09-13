俳優で歌手の福山雅治（56）が12日、フジテレビ系の特別番組「タビフクヤマ」（午後9時）に出演。2日間で14万人を動員したデビュー25周年ライブの地で思い出を語った。芸能界デビューから思い出の場所をたどる旅特番で、有村架純、リリー・フランキー、満島真之介と一緒に、福山自らが運転して横浜をドライブした。具体的な目的地は事前に告げずに、到着すると「ここはサッカースタジアムですね」とエントランスに車を進めた。リリ