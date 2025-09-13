9月13日、阪神競馬場で行われた11R・チャレンジカップ（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、J.モレイラ騎乗の2番人気、オールナット（牡4・栗東・高野友和）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のグランヴィノス（牡5・栗東・友道康夫）、3着に4番人気のマイネルクリソーラ（牡6・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:58.0（良）。3番人気で武豊騎乗、サブマリーナ（牡4・栗東・庄野靖志）は、4着敗退。【新馬/京都5