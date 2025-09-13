9月13日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（牝・芝1600m）は、佐々木大輔騎乗の2番人気、スタートレイン（牝2・美浦・黒岩陽一）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のサンセリテ（牝2・美浦・鹿戸雄一）、3着にマカレイ（牝2・美浦・上原博之）が入った。勝ちタイムは1:36.0（稍重）。【中山1R】小林美駒騎乗 デールエルバハリがハナ差V仕切り直しの一戦を制する佐々木大輔騎乗の2番人気、スタートレインが嬉しいデビューVを