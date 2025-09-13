9月13日、中山競馬場で行われた1R・2歳未勝利（牝・ダ1800m）は、小林美駒騎乗の2番人気、デールエルバハリ（牝2・栗東・杉山佳明）が勝利した。ハナ差の2着にパレスノハレブタイ（牝2・美浦・鈴木伸尋）、3着にフライスカイハイ（牝2・美浦・菊川正達）が入った。勝ちタイムは1:53.8（不良）。1番人気で丹内祐次騎乗、スーパーガール（牝2・美浦・伊藤圭三）は、8着敗退。【札幌8R】小林美駒騎乗 ブルーアイドガールが人気に