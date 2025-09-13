【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）【映像】まるで忍者…!? 超絶美技が炸裂した瞬間ドジャース不動のショート、ベッツがさすがの美技を見せ、先発の山本由伸投手を救った。初回に1点を失った山本だが、2回は立ち直り、あっさりと2アウトを奪う。続くベイリーの打球はマウンドの山本を襲った。山本はグラブを出すも捕球できず、打球は後方へ。ボールの勢いが死に、内野安