将棋日本シリーズJTプロ公式戦は9月13日、熊本県益城町の「グランメッセ熊本」で2回戦第4局の対局を開始した。本局に臨むのは、伊藤匠叡王（22）と1回戦を勝ち抜けた佐藤天彦九段（37）。注目の一戦を制し、4強入り最後のひと枠に入るのはどちらか。振り駒の結果、先手番は佐藤九段に決まった。【映像】伊藤叡王VS佐藤九段 注目の2回戦伊藤叡王は2020年10月に四段昇段。竜王戦1組（1組：2期）、順位戦B級1組。棋戦優勝は新人王