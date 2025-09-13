前の試合でノーヒットノーランの快挙をあと一人で逃したドジャースの山本由伸は、13日も10奪三振の好投、大谷翔平の全打席と合わせお伝えします。【映像】山本由伸10奪三振の好投敵地でのジャイアンツ戦に1番指名打者で先発出場した大谷。初回の第1打席は外角のボールをひっかけてセカンドゴロに倒れます。3回の第2打席はフォアボールで出塁しますが、ベッツの三振で残塁。5回の第3打席は低めのボールをすくいあげセンターフラ