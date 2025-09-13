二宮和也（42）が13日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた主演映画「8番出口」（川村元気監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。嵐の全国ツアーが行われた19年以来、6年ぶりに全国5大都市でファンミーティング中だが、SUPER EIGHT横山裕（44）が大雨の影響で11日に主催イベント「横山万博」を欠席したことを引き合いに「本当に無事にたどり着けるように頑張ります」と口にした。映画は、8月29日の初日から3日間で興行収入