スマホ保険証を使った受け付けを体験する福岡厚労相（手前右）＝7月、東京都目黒区の東京医療センタースマートフォンをマイナ保険証として使える「スマホ保険証」での受診が19日から順次始まる。準備が整った医療機関、薬局で利用可能。厚生労働省は当面は一部にとどまる可能性があるとして「使えるかどうか確認してから受診を」と呼びかける。マイナンバーカードを持ち歩く必要がなくなり、利便性を向上させる狙い。関係者から