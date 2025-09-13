プロランナーの川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）、東京五輪空手女子形銀メダリストの清水希容さんが１３日、世界陸上が行われている国立競技場周辺でプロギングに参加した。プロギングとはごみ拾いながらジョギングするスポーツで、今回は大会オフィシャルサポーターである森永製菓が環境保全活動の一環として実施。２人は参加者約３０人とともに、３０分ほど汗を流した。「プロギングという言葉は初めて聞いたけど、ナシ