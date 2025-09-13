歌手で俳優福山雅治（56）が12日、フジテレビ系の特別番組「タビフクヤマ」（午後9時）に出演。デビューした35年前に購入した車と同タイプの車を借りてドライブ旅行を敢行し、車へのこだわりを話した。昨年10月に故郷長崎をめぐる旅をした続編で、2019年から数えて今回が5回目の特番となる。今回は歌手デビュー後に数多くの思い出が残る横浜を車でめぐった。スタート地点は、デビュー前の37年前から演技や歌のレッスンをした東京・