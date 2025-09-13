²Î¼êÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬13Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈþÀî¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ø¤³¤ÎÅÙ»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤á¤Þ¤¤Åù¤¬¤¢¤ê¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡Ê¤É¤¦¤Õ¤¼¤ó¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤°¤ó¡Ë¤È²ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ÉÂ¼¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö9·î11Æü¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸½ºßÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¸µµ¤¤Ë»Å»ö