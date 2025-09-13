ÊÒÂ­Ìó3Ê¬¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¼ç¤ÊÉôÊ¬¤òÀ½Â¤¤Ç¤­¤ë¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ½Â¤¤ÎÍÍ»Ò¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤ËÁõÃå¤·¤¿Â­·Á¤Ë¼ù»é¤ò¿á¤­ÉÕ¤±¡¢Ç®¤ò²Ã¤¨¤Æ¸Ç¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿§¤ä¥í¥´¤ò¤Ä¤±¤Æ´°À®¡£ÃÍÃÊ¤Ï4Ëü4000±ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÀ½ºî¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¡¢2½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ÇË¥À½¤äÀÜÃåºÞ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì¤Ä¤Î¹©Äø¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤Î