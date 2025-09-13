歌手の美川憲一が、洞不全（どうふぜん）症候群のため、１１日にペースメーカーの取り付け手術をしていたことを１３日、発表した。最近、めまいなどがあり、検査をした結果、病気が判明。現在、入院しているという。心臓の「洞結節」の機能が低下し、徐脈や一時的な心停止を引き起こす病気で、めまいや立ちくらみなどが自覚症状とされる。美川は所属事務所を通じて「休養に関するお知らせ」と題した発表文をマスコミ各社に送り