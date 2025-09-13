¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ£Ä¡Ëºå¿À¡¦¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤¬£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£¶¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡££³¡½£´¤Î£³²ó¡¢£±»àÆóÎÝ¤«¤é´ßÅÄ¤Ëº¸Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡££²£±Ç¯£¹·î£¹Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£¶¼ºÅÀ¤Ç¡¢£±»î¹ç£²ÈïÃÆ¤Ï£²£°Ç¯£±£±·î£±Æü¡¦£Ä£å£Î£Á¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè¡¢£µ¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¡££³²ó¤Þ¤ÇÈï°ÂÂÇ£µ¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈ¯¹¶Àª¤ò¼õ¤±ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£