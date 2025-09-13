¡ØÃÎÇ½¤¬¹â²á¤®¤ë¼Æ¸¤¤È¼Æ¸¤¤¬¹¥¤­²á¤®¤ë¾¯Ç¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¡Ê¥·¥Ñ¥½/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÃÎÇ½¤¬¹â²á¤®¤ë¼Æ¸¤¤È¼Æ¸¤¤¬¹¥¤­²á¤®¤ë¾¯Ç¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÃÎÇ½¤¬¹â²á¤®¤ë¼Æ¸¤¤Î¥·¥Ð¡£Å·ºÍ²á¤®¤ÆÂç·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤âºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥Ð¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤Ò¤È¤ê¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ°¦¤Î²ÈÂ²¡¢¿Í´Ö¤Î¾¯Ç¯¥½¡¼¥¿¤¯¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥Ð¤Ï¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¥½¡¼¥¿¤¯¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¡È¾¯Ç¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤À¤¬¤³¤Î¥í¥Ü