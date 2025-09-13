Î×»þÆÃµÞ¡Ö²Æ¤Î³¤ÉÍ¸ø±àÀî±Û¹æ¡×¤¬±¿Å¾JRÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Àî±Û±Ø¤È¾¡ÅÄ±Ø¤ò·ë¤ÖÎ×»þÆÃµÞ¡Ö²Æ¤Î³¤ÉÍ¸ø±àÀî±Û¹æ¡×¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡Öºë¶Ì¤È°ñ¾ë¤òÄ¾·ë¤¹¤ëÆÃµÞ¡×¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤ÈÄä¼Ö±Ø¤Ç¤¹¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ïºë¶Ì¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¢´Ý¡¹¤È¤·¤¿¡ÖÎÐ¥³¥­¥¢¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÊØÍø¤ÊÎó¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê´üÎó¼Ö¤Ç¤ÏÆÃµÞ¼ÖÎ¾¤¬ÆþÀþ¤·¤Ê¤¤Àî±ÛÀþ¤ËÆÃµÞ¼ÖÎ¾¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£Ää¼Ö±Ø¤ÏÀî±Û¡¢ÂçµÜ¡¢Æî