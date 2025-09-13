◇バレーボール世界選手権日本―トルコ（2025年9月13日フィリピン・マニラ）バレーボール男子の世界選手権が13日、フィリピン・マニラで行われ、1次リーグG組の日本(世界ランキング5位)は初戦でトルコ(同16位)と対戦。日本は19―25と大差をつけられ、第1セットを奪われた。日本の先発はアウトサイドヒッターに石川祐希、郄橋藍のWエースを起用。ミドルブロッカーに小野寺太志 、エバデダン・ラリー。オポジットに