車を飲酒運転し、高速道路でひき逃げ事故を起こしたとして、神奈川県警高速隊は１３日、同県海老名市、会社員の男（４６）を自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致傷）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕した。発表によると、男は１２日午前６時１５分頃、同県松田町松田庶子の東名高速道路上り線で酒に酔った状態で乗用車を運転し、前を走っていたトラックに追突。トラックの男性運転手（４８）の首に軽傷を負わせ、そ