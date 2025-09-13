痛恨の一発退場だ。北海道コンサドーレ札幌は９月13日、J２第29節でいわきFCとホームで対戦している。札幌は29分に白井陽斗の得点で先制に成功。その７分後だ。左サイドで抜け出した相手の五十嵐聖己に、荒野拓馬が激しいスライディングタックル。倒された五十嵐は右足首のあたりをおさえ、痛がる表情を見せる。荒野に歩み寄った椎野大地主審はレッドカードを提示。試合を中継する『DAZN』で解説を務める札幌OBの曽田雄志