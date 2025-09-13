俳優の伊藤沙莉が１３日、都内で主演映画「風のマジム」の舞台あいさつに登壇した。白色のワンピースで登場し、「とっても幸せですね。気持ちがいいというか、ホッとしますね。本当にうれしい状況に今おりますわ」と笑顔。映画のテーマでもある「真心」にちなんで「真心を込めてやっていること」が話題になると、「すごくありきたりかもしれないんですけどご飯を作るのは真心込めてやっています」と明かした。「頻繁ではあり