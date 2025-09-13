俳優で歌手福山雅治（56）が12日、フジテレビ系の特別番組「タビフクヤマ」（午後9時）に出演。歌手デビューしたときのキャッチコピーを恥ずかしそうに振り返った。デビュー前に通っていた東京・世田谷区のアミューズスタジオから芸能界での思い出の地となる神奈川・横浜をドライブしてめぐる旅の序盤で、同行したリリー・フランキーから「あれ、当時はまだデビューのときに、キャッチコピー付けられていた時代？」と聞かれ「はい