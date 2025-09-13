◆イースタン・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１３日・Ｇタウン）巨人の育成２年目・園田純規投手が先発で登板。無傷の９連勝を目指したが、５回で９４球を要し、７安打２失点でマウンドを降りた。初回にティマの適時打で幸先良く援護点をもらったが、２回１死一塁から井上に左翼線に適時二塁打を浴びて同点に追いつかれた。同点の４回には２死三塁から自らの暴投で勝ち越し点を献上した。６回からは２番手で宮原が登板している。