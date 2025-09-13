９月１３日の阪神６Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１３頭立て）はクリムゾンキャット（牝２歳、栗東・上村洋行厩舎、父エスポワールシチー）が逃げ切り。近親に重賞２勝のエンペラーワケアを良血馬がデビュー戦を白星で飾った。勝ち時計は１分２５秒８（良）。好発を決めるとスムーズにハナへ。直線を向いても楽な手応えのまま、軽く仕掛けられると後続を４馬身突き放した。「スタートも良く、長くいい脚を使ってくれ