²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹©Æ£¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢Æ£¤Î²Ö¤Ïºé¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÆ¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬¤Ç¤­¤¿¤È¤­¤Ë¤¹¤°ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Û¤Ã¤È¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Â­²¼¤Ë¤ÏÇò¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Æ¤é¤·¤¤¡È¥·¥ó¥×¥ë¥é¥Õ¥³¡¼¥Ç¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¡¡¢ÍèÇ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡ª