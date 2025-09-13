今年の皐月賞でサトノシャイニングに騎乗して以降、ケガのため戦列を離れていた西村淳也騎手（２６）＝栗東・フリー＝が１３日の阪神７Ｒ３歳未勝利戦（芝１８００メートル）で復帰後初勝利を挙げた。６番人気のエンベッカ（牝３歳、栗東・斉藤崇）に騎乗すると、道中は前を射程に入れつつ好位の外。直線半ばで追いだしを開始すると、力強い伸び脚を繰り出して内から迫ってきたエアビッグマムとの追い比べを首差で制した。西村