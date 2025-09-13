私はハルミ。そろそろ結婚を視野に入れた彼氏・ケイジがいますが、今は実家で暮らしています。実家にはシングルマザーの姉・アキナもいて、姉の子どもララと両親、5人で住んでいます。そんな姉が「結婚を前提にお付き合いしてほしい」と職場の取引先のコウタロウさんに申し込まれたそうです。ララのこともあるし、私に一度会ってほしいと言われ、彼氏と4人で顔を合わせました。私がケイジを連れて行ったのは、彼が社交的だからです