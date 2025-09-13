＜サンフォードインターナショナル初日◇12日◇ミネハハCC（サウスダコタ州）◇6747ヤード・パー70＞PGAツアーチャンピオンズ（米シニア）の第1ラウンド。その破天荒なプレーと私生活から“悪童”の異名を持つジョン・デーリー（米国）が歴史的なスコアを記録した。12番パー5でまさかの“19打”を叩き、ツアー史上ワースト記録を更新した。〈写真〉史上初の平均300ydヒッターデーリーは超オーバースイング！PGAツアーの記録に