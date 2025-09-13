【モデルプレス＝2025/09/13】モデルのぴょな（PyunA.）が12日、自身のInstagramを更新。最近ハマっているプロフィール帳について語り、タンクトップ姿でメガネをかけた新鮮な姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】ぴょな、数カ所にタトゥー◆ぴょな、タトゥー際立つタンクトップ姿ぴょなは「最近ハマっている事は小学生の頃に流行ったプロフィール帳です」と懐かしのアイテムに夢中になっていることを告白。「大人になってから