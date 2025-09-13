²Î¼ê¤Î²ÃÆ£¥ß¥ê¥ä¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬2025Ç¯9·î5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖGap¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ð¤«¤êÃå¤Æ¤¿¡×8·î21Æü¤ËÂè»°»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Î²áµî¤Î¼Ì¿¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¼Ì¿¿¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈGap¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤Ð¤«¤êÃå¤Æ¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ç¥Ë¥à¤Î¥µ¥í¥Ú¥Ã