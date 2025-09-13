¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤Ë¥«¥­¾Ã¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥¦¥ä¥à¥ä´¶¤¬Éº¤¦¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼óÁê¡Ö¸«²ò¡×¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÀÐÇË¼óÁê¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ë»Ø¼¨¤Îº£¤µ¤é¡Ä¤À¤Ã¤¿¤éÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñ¾¤½¸Í×µá¤Ë±þ¤¸¤¿¤é¡©ÀÐÇË¼óÁê¤Ï8·î15Æü¡¢À¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÃÌÏÃ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£ÀïÁè¤Îµ­²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤òÆóÅÙ¤È¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ñ