¡Ú¾ë²¼ÂºÇ··ÝÇ½³¦¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¡ÛµÈÅÄÍÓ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤­¤Ç¤¹¡×¤È´¶Æ°¡ÄÀèÇÚ¤¬¿©»öÂå¤òÊ§¤¦¤Î¤Ï°Û¾ï¤Ê¤Î¤«¡©½÷Í¥¤Î¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë¡Ê60¡Ë¤¬¡¢Àè½µ5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÃ¥¤¤°¦¡¢¿¿²Æ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¿ùÅÄ¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ç¯¤Ë2¡¢3²ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã±È¯¤¬Â¿¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Î³èÆ°¤Ö¤ê¡£¡Ö¿ùÅÄ¤«¤ª¤ë¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë