◆関西学生野球秋季リーグ近大６―３立命大（１３日・ほっともっとフィールド神戸）近大が、立命大に逆転勝ちした。２―３で迎えた７回無死満塁、相手失策で２得点。さらに遊ゴロ間に１点を追加した。勝田成主将（４年）は「自分たちのやりたい野球ができた」と安打なしで点をとる野球にも手応えを感じている。勝田自身は、大台へあと一歩に迫っている。この日の第２打席に放った右前打で、リーグ通算１００安打まであと１本