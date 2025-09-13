９月１３日の阪神７Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１８頭立て）で、西村淳也騎手が約５か月間の休養からの復帰後初勝利を挙げた。４月２０日以来の騎乗となった復帰初戦の６Ｒはフィアーブルで２着に入り、２戦目で４月６日の阪神３Ｒ以来、５か月ぶりの白星をつかんだ。６番人気のエンベッカ（牝、栗東・斉藤崇史厩舎、父サトノダイヤモンド）に騎乗し、外から力強く伸びて２着馬との接戦を首差でものにした。西村淳騎