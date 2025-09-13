歌手の美川憲一（７９）が１３日にインスタグラムを更新し、「洞不全症候群」（どうふぜんしょうこうぐん）と診断されたことを公表。ペースメーカーの取り付け手術を１１日に終えたことも報告し、現在は入院していると明かした。「この度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解（わか）りました」と伝えた。そして「９月１１日に、ペースメーカーの取り付け手術が