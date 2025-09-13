◆バレーボール男子世界選手権（１３日、フィリピン・マニラ）１次リーグが始まり、世界ランク５位の日本は初戦で同１６位のトルコと対戦する。７月のネーションズリーグでは、準々決勝で強敵・ポーランドに敗れ、ベスト８だった。世界選手権前の壮行試合では、高さのあるブルガリアに２勝、前回大会覇者のイタリアには２敗し、自信と課題を手に本大会に臨む。２０２８年ロサンゼルス五輪のメダル獲得を見据える日本男子。