◇ナ・リーグドジャース1―5×ジャイアンツ（2025年9月12日サンフランシスコ）ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。7回まで1安打1失点、10奪三振と力投したが、援護に恵まれず12勝目はお預け。チームは延長10回にタナー・スコット投手（31）が満塁弾を被弾して今季10度目、今月に入っても10試合で3度目のサヨナラ負けを喫した。2位パドレスが敗れたためナ・リーグ西地区