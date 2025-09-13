JR北海道が自転車を解体せずにそのまま列車内に持ち込める「釧網線サイクルトレイン」を実証事業として運転します。この取り組みはJR釧網本線維持活性化実行委員会の協力のもと実施されるもので、サイクリストにとって利用しやすい新たな鉄道の活用法として注目されます。自転車をそのまま列車に！道東の豊かな自然をサイクリング今回のサイクルトレインでは、通常は解体して専用の袋（輪行袋）に収納する必要がある自転車を、その