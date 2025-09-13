Photo: mio ROOMIE 2025Ç¯8·î26Æü·ÇºÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÅ¾ºÜ ½ë¤¹¤®¤¿8·î¤â½ª¤ï¤ê¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤½©¤ÎÎ¹¹Ô¤Î·×²è¤¬Ä½¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£½©¸ý¤Ë¤âÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¥â¥ó¥Ù¥ë¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Î¹¹Ô¤ÇÁáÂ®Âç³èÌö¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Í¡Ä¡Ä¡£¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥¿¥Ö¥ë»ÅÍÍ¡×¤ÇÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ ¥â¥ó¥Ù¥ë ¡Ö¥Ý¥±